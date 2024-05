Poważne zmiany w Wiśle Kraków. Odchodzi kluczowa postać

Wisła Kraków ma za sobą katastrofalną końcówkę sezonu. "Biała Gwiazda" w czterech ostatnich meczach ligowych zdobyła zaledwie punkt i spadła na 10. miejsce w Fortuna 1 Lidze. Oznacza to, że klub, który był murowanym faworytem do awansu, kolejny rok spędzi na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Jak donosi portal meczyki.pl, w Wiśle Kraków ma w najbliższym czasie dojść do małej rewolucji. Z klubem pożegna się Kiko Ramirez, który od 2022 roku był dyrektorem sportowym klubu.

"Wygląda na to, że misja Hiszpana została zakończona. Udało się nam dowiedzieć, że działacz rozstaje się z Białą Gwiazdą. W poniedziałek 53-latek pożegnał się już w szatni. Mają jeszcze trwać rozmowy nad porozumieniem z klubem ws. jego umowy" - czytamy na meczyki.pl.

Kiko Ramirez po raz pierwszy trafił do ekipy spod Wawelu jako trener na początku 2017 roku. W Wiśle pracował do grudnia 2018 roku. Po kilku latach pracy w Hiszpanii, Grecji i Indiach wrócił do Krakowa w 2022 roku, obejmując stanowisko dyrektora sportowego. To w dużej mierze jego dziełem były liczne transfery zawodników z Hiszpanii, których w końcówce minionego sezonu było w Wiśle aż dziewięciu.