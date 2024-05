Były reprezentant Polski w latach 2012-2013 był trenerem ekipy z Podlasia. Hajto z sentymentem wspomina tamten okres.

- Trudno, żebym nie podchodził z sentymentem do Jagiellonii. Dostałem tam szansę pracy. Prezesem wtedy był Cezary Kulesza. Stanął przeciwko wszystkim i powiedział "to ja tutaj płacę i będę zatrudniał, kogo chcę". Borykaliśmy się z problemami, nawet wrzuciłem na Instagram takie zdjęcie, gdzie siedzę na betonowych trybunach i z nich kieruję drużyną - opowiadał.

ZOBACZ TAKŻE: Liga „złocisto-krwista”. Radosna „Jaga”, waleczna Korona

Ekspert Polsatu Sport docenił Adriana Siemieńca. 32-letni szkoleniowiec "Jagi" zbudował zespół, który był w stanie sięgnąć po mistrzowski tytuł.

- Piękny stadion, piękne miasto. Z perspektywy całego sezonu jeśli strzelasz 77 goli, tracisz tylko 45 i grasz niesamowicie ofensywnie, to zasłużyłeś na mistrzostwo Polski. Ja jestem pełen podziwu. Młody trener, który nawet raz był u nas w Cafe Futbol. Ma lekki dystans, ale też ma swoją linię. Postawił totalnie na ofensywę i przykrył błędy, które momentami popełniali w defensywie - mówił.

Hajto pochwalił również postawę piłkarzy Jagiellonii w decydujących meczach sezonu. Białostoczan nie przygniotła presja związana ze spotkaniami o najwyższą stawkę.

- W spotkaniu Jagiellonii z Piastem Gliwice Imaz stracił piłkę i ja nigdy nie widziałem go, żeby on wrócił do obrony. On biegł 70-metrowy sprint po stracie piłki, bo był odpowiedzialny i wiedział, że mają wielką szansę i druga może się taka nie powtórzyć. Muszę stwierdzić, że trener dotarł do tych wszystkich piłkarzy. Bałem się, że ten mecz z Wartą ich zepnie. Zagrali świadomie, odpowiedzialnie i z polotem. Do tego kibice ich "pchnęli" - podkreślił.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mtu, Polsat Sport