Reprezentacja Polski do lat 17 zmierzy się ze Słowacja w meczu fazy grupowej piłkarskich mistrzostw Europy. Dla Biało-Czerwonych to ostatnia szansa na zapewnienie sobie awansu do ćwierćfinału turnieju. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Słowacja od godz. 17:00 na Polsatsport.pl.