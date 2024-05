Niesamowita Iga Świątek! Nikt nie zrobił tego szybciej

Świątek – królowa WTA

Iga Świątek od listopada 2023 roku przewodzi zestawieniu WTA. Polka, dla której jest to drugie "panowanie" w rankingu, spędziła już łącznie ponad 100 tygodni na fotelu liderki i nic nie wskazuje na to, by którakolwiek z rywalek mogła zrzucić ją z piedestału.

Iga ma za sobą fantastyczny start sezonu na "mączce", co napawa optymizmem przed kolejnymi meczami w Roland Garros. Polka wygrała dwa prestiżowe turnieje w Rzymie i Madrycie, a do pełni szczęścia zabrakło jej tylko triumfu w Stuttgarcie i kolejnego Porsche w garażu.

Sukcesy w stolicach Włoch i Hiszpanii to nie tylko sukces czysto sportowy, ale także kolejne punkty do rankingu. Turnieje, o których mowa, rozgrywane są w ramach cyklu WTA 1000. Tenisistka, która triumfuje w takiej imprezie zgarnia nie mniej, ni więcej, a właśnie 1000 oczek do światowego rankingu. Zwycięstwa Igi sprawiły, że Polka zdecydowanie odjechała konkurentkom. Aktualnie przewaga Świątek nad drugą w zestawieniu Sabelenką wynosi aż 3557 punktów.

Miejsce na fotelu liderki i ogromna przewaga w rankingu WTA to jednak nie wszystko, czym Iga Świątek może pochwalić się po zwycięstwach w Rzymie i Madrycie. Dwa triumfy w prestiżowych turniejach sprawiły, że Polka po raz kolejny zapisała się złotymi zgłoskami na kartach historii tenisa. Czego tym razem dokonała?

Najmłodsza w historii

Format WTA 1000 został zaprezentowany tenisowemu światu w 2009 roku, choć do 2021 był znany pod nazwą WTA Premier 5. W ramach tego cyklu, podczas trwania całego sezonu tenisowego, organizowanych jest 10 prestiżowych turniejów na całym świecie.

Zawodniczki rywalizują na trzech kontynentach, w 7 krajach, walcząc o prestiż i punkty rankingowe na nawierzchniach ceglanych i twardych. Miastami-organizatorami imprez są: Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Madryt, Rzym, Toronto, Cincinnati, Pekin i Wuhan.

Iga Świątek, która w ramach cyklu WTA 1000 zaczęła rywalizować dopiero w 2019 roku, ma już na koncie 10 triumfów w imprezach tej rangi. Dokonała tego niezwykle szybko, bo przed ukończeniem 23. roku życia. Druga w tym zestawieniu jest jedna czołowych tenisistek minionej dekady, Wiktoria Azarenka, która 10 triumfów w turniejach rangi WTA 1000 zanotowała, mając nieco ponad 31 lat.

Dla porównania legendarna Serena Williams dokonała tej sztuki w wieku 32 lat. Oczywiście, warto także spojrzeć na dokonania Amerykanki z przełomu wieków i lat 2000, jednak nawet wówczas zobaczymy, że nie udało jej się wygrać tak prestiżowych turniejów w tak młodym wieku, jak Iga.

Serena Williams jest jednak absolutną dominatorką, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w turniejach WTA 1000 (dawniej WTA Premier 5 i Tier I). Amerykanka w trakcie swojej 27-letniej zawodowej kariery wygrała aż 23 imprezy tej rangi. Pod tym względem nie ma sobie równych.

Druga w rankingu Martina Hingis może pochwalić się 17. triumfami. Na dalszych miejscach plasują się Steffi Graf (15 zwycięstw), Maria Sharapova (14), Lindsay Davenport (11), Justine Henin i wspomniana wcześniej Azarenka – po 10 triumfów.

Taką samą liczbą wygranych turniejów może pochwalić się rzecz jasna Iga Świątek, jednak Polka ma przed sobą jeszcze – najprawdopodobniej – kilkanaście lat gry na najwyższym poziomie i jeśli zachowa aktualną dyspozycję, to wiele wskazuje na to, że Serena Williams nie będzie dzierżyć swojego rekordu zbyt długo.

Fantastyczne lata Świątek

Statystyki Polki w ramach turniejów WTA 1000 wyglądają jeszcze bardziej imponująco, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie te imprezy, które miały miejsce w latach 2020-2024. Na 29 rozegranych zawodów Iga Świątek wygrała aż 10 z nich! Druga w zestawieniu Aryna Sabalenka zwyciężyła w zaledwie trzech. Dwa zwycięstwa zanotowały Barty, Halep, Pegula i Rybakina, a dwanaście tenisistek triumfowała jednokrotnie.

Nie ulega wątpliwości, że ostatnie lata to absolutna dominacja Igi Świątek w turniejach cyklu WTA 1000. Potwierdzają to nie tylko przytoczone powyżej statystyki, ale także jej pozycja w światowym rankingu. Mamy nadzieję, że Polka wkrótce dorzuci kolejne osiągnięcia do swojej – i tak już długiej – listy. Następnym punktem "do odhaczenia" jest czwarte zwycięstwo w Roland Garros.

Polsat Sport