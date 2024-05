Największy czeski portal o tematyce hokejowej hokej.cz zamieścił obszerną rozmowę z trenerem Kalaberem. Na pytanie o to, co turniej przyniósł polskiemu hokejowi, słowacki szkoleniowiec odpowiedział:



- Wielka promocję, reklamę dla polskiego widza, który nie interesował się hokejem. W Ostrawie hala była pełna, dziewięć tysięcy ludzi, niektórzy z nich byli na meczu hokejowym po raz pierwszy. Poczuli atmosferę, zobaczyli poziom gry – akcentował Robert Kalaber.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy pokochali hokej! Mistrzostwa Świata hitem kanałów Polsat Sport



- Telewizja Polska nie miała praw do transmisji, prywatny Polsat je przejął i robił studio na godzinę przed i po meczu. Mieli ekspertów, analizowali szczegóły, wyjaśniali wszystko fanom, o co w tym wszystkim chodzi... Opisywali, co działo się na lodzie i za kulisami – chwalił selekcjoner „Biało-Czerwonych”.



- Mamy pozytywne opinie na temat wszystkiego, że wykonaliśmy dobrą robotę – zakończył.



- Bardzo dobrze pokazujecie MŚ! Jestem pod wrażeniem – powiedział nam Kalaber, gdy po powrocie do Jastrzębia-Zdroju po raz pierwszy mógł obejrzeć transmisję z mistrzostw na antenie Polsatu Sport.



Transmisje z hokejowych MŚ elity cieszyły się nadspodziewanie wysoką oglądalnością.



Polscy hokeiści na mundialu w Czechach mierzyli się kolejno z Łotwą (średnio 204 504 widzów), Szwecją (średnio 235 738 widzów), Francją (średnio 228 244 widzów), Słowacją (średnio 166 512 widzów), Stanami Zjednoczonymi (średnio 243 181 widzów), Niemcami (średnio 127 804 widzów) oraz Kazachstanem (średnio 293 816 widzów). Jeszcze lepiej prezentuje się zestawienie wszystkich widzów, którzy przynajmniej przez chwilę kibicowali Biało-Czerwonym w danym meczu. W takim ujęciu widownia poszczególnych spotkań waha się od ponad sześciuset tysięcy do blisko miliona fanów! To pokazuje olbrzymią pracę promocyjną, jaką Redakcja Sportowa Polsatu wykonała przy okazji Mistrzostw Świata w Czechach i dowodzi, jaki potencjał drzemie wśród polskich fanów hokeja. Co ważne, entuzjazm kibiców nie ustał po tym, gdy Reprezentacja Polski pożegnała się z turniejem. Zarówno mecz o brąz, jak i finał przynajmniej przez minutę oglądało ponad 600 000 widzów.



Liczymy na to, że za rok reprezentacji Polski uda się wywalczyć powrót do elity. „Biało-Czerwoni” swój turniej MŚ Dywizji 1A, w dniach od 27 kwietnia do 3 maja, rozegrają w rumuński Stanfu Gheorghe. Ich rywalami, oprócz Rumunii, będą Włosi, Japonia, beniaminek Ukraina i spadkowicz z elity – Wielka Brytania. Dwa najlepsze zespoły zyskają awans.