Wiemy, kiedy ruszy sezon w Tauron Lidze! Wielki hit już w 1. kolejce

W trakcie spotkania prezesów klubów TAURON Ligi ustalone zostały zasady rozgrywania sezonu 2024/2025. W lidze wystąpi dwanaście ekip, pierwsza kolejka rozpocznie się w weekend 27-29 września 2024, ewentualny piąty mecz finału zaplanowano na 30 kwietnia.

- Czeka nas ciekawy sezon, poolimpijski. Mam nadzieję, że to co dobre dopiero przed żeńską siatkówką, bo nasze panie udanie zaprezentują się w trakcie igrzysk w Paryżu, a potem zainteresowanie przeniesie się na rozgrywki ligowe. Wiele naszych siatkarek udanie prezentuje się w biało-czerwonych barwach i z pewnością jest to powód do dumy dla naszych klubów - mówił Jacek Grabowski, prezes KGHM #VolleyWrocław.

System rozgrywek w sezonie 2024/2025 jest identyczny jak w minionym sezonie, spadnie ostatnia ekipa po fazie zasadniczej, w play off zagra osiem czołowych ekip, ćwierćfinały i półfinały będą rozgrywane do dwóch zwycięstw, wielki finał do trzech wygranych meczów.

W Uniejowie rozlosowano także numery, z którymi zespoły będą rywalizować w rozgrywkach, poznaliśmy dzięki temu pary pierwszej kolejki nowego sezonu. Już w pierwszej serii gier mamy hit w Radomiu, MOYA Radomka Radom podejmie wicemistrzynie Polski PGE Rysice Rzeszów.

Pary 1. kolejki Tauron Ligi 2024/2025:

Energa MKS Kalisz – Grupa Azoty Chemik Police

ITA TOOLS Stal Mielec – Grot Budowlani Łódź

ŁKS Commercecon Łódź – KGHM #VolleyWrocław

UNI Opole – Metalkas Pałac Bydgoszcz

Sokół & Hagric Mogilno – BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała

MOYA Radomka Radom – PGE RYSICE Rzeszów

KN, PAP