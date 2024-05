Motor Lublin i Górnik Łęczna zmierzą się ze sobą w pierwszym spotkaniu barażowym Fortuna 1 Ligi. Która z drużyn będzie górą w derbach Lubelszczyzny i zrobi duży krok w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy? Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl.

Będzie to starcie zespołów, które po zakończeniu sezonu zasadniczego uplasowały się na czwartym i piątym miejscu w lidze. W związku z tym, że to Motor zajął wyższą lokatę, spotkanie zostanie rozegrane w Lublinie. Gospodarze stoją przed szansą na wywalczenie drugiego awansu z rzędu. Prowadzona przez Mateusza Stolarskiego ekipa jest beniaminkiem Fortuna 1 Ligi. Aby móc przybliżyć się do realizacji celu, lublinianie muszą w czwartek odnieść zwycięstwo.

Zadania piłkarzom Motoru z pewnością nie będzie ułatwiał Górnik. Klub z Łęcznej jeszcze całkiem niedawno rywalizował na poziomie Ekstraklasy. Teraz "Zielono-Czarni" postarają się do niej wrócić. Podopieczni Pavola Stano awans do barażów zapewnili sobie za sprawą wyjazdowego zwycięstwa 1:0 nad GKS Tychy.

Ostatnie starcie obu drużyn zakończyło się remisem 1:1. Co ciekawe, Motor nie wygrał ligowego meczu z Górnikiem od sezonu 1988/1989. Który z zespołów awansuje do finału baraży?

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.