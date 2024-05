AS Roma i AC Milan zmierzą się w meczu towarzyskim w Perth. Kto sięgnie po zwycięstwo? Relacja live i wynik na żywo meczu AS Roma - AC Milan na Polsatsport.pl.

Sezon piłkarski we Włoszech dopiero się skończył, ale przed ekipami Romy i Milanu jeszcze jedno spotkanie przed przerwą reprezentacyjną. Drużyny z Italii rozegrają w piątek o 13:00 sparing w Perth.

Obie drużyny zdecydowały się na zabranie do mieszanki pierwszej drużyny i zespołów rezerw. Powoduje to, że na antypody pojechały naprawdę duże nazwiska, niektórzy zawodnicy od razu po spotkaniu udadzą się na zgrupowanie swoich kadr narodowych przed EURO i Copa America. Do tej grupy należą, chociażby grający w Milanie Francuzi, Olivier Giroud (dla którego będzie to ostatnie spotkanie w barwach "Rossonerich") i Theo Hernandez.

Bardzo ciekawa jest sytuacja trenerska w drużynie Milanu. Ekipa z Mediolanu po ostatnim spotkaniu Serie A skończyła współpracę z wieloletnim szkoleniowcem, Stefano Piolim. Klub nie ogłosił jeszcze jego następcy, więc zespół w Perth Poprowadzi Daniele Bonera, były obrońca Milanu, a w ostatnich latach asystent trenerów Marco Giampaolo i właśnie Stefano Piolego.

Roma również jest prowadzona przez byłego piłkarza, z tą różnicą, że Daniele De Rossi jest już trenerem "Wilków" na stałe. Legendarny pomocnik rzymskiego klubu przejął zespół po zwolnieniu Jose Mourinho i w imponującym stylu uratował sezon ekipy ze stolicy.

W tym sezonie Roma mierzyła się z Milanem już cztery razy, z zupełnie innymi wynikami w zależności od rozgrywek. Dwumecz w ćwierćfinale Ligi Europy był pod dyktando "Giallorossich", natomiast w lidze dwa razy zwyciężyła drużyna z Mediolanu, co też odzwierciedliło się w końcowym kształcie tabeli - Milan skończył sezon na drugim miejscu, Roma na szóstym.

Początek spotkania o 13.00

