Trener odejdzie z polskiego klubu! Poinformował o tym po przegranym meczu

- Kończę pracę w Odrze, ale będę bardzo dobrze wspominał ten okres. Zawodnicy wiedzieli, że odchodzę, ale nie miało to wpływu, że przegraliśmy baraże, które i tak były podsumowaniem dobrego dla nas sezonu. Wiele drużyn chciałoby być na naszym miejscu, na pewno tego wyniku nie muszę się wstydzić – zaznaczył Nocoń.

Przejął on Odrę w październiku 2022 roku. W poprzednim sezonie opolanie byli blisko spadku, na koniec uplasowali się na 15. pozycji, ostatniej gwarantującej utrzymanie.

- Rok temu byliśmy w ciężkiej sytuacji i mogę być dumny z tego, co osiągnęliśmy oraz z tego, że prowadziłem charakterną drużynę z takim pazurem, która walczyła o każdy metr boiska. Mieliśmy nadzieję, że z Gdyni pojedziemy nie do Opola, tylko na finał do Lublina, ale stało się inaczej. Arka była od nas lepsza i należy się z tym pogodzić. Trzeba jednak być dumnym z tego, co osiągnęliśmy, to była wielka przygoda – podsumował Nocoń.

Nowym szkoleniowcem Odry ma zostać Radosław Sobolewski, który ostatnio pracował w Wiśle Kraków.

PAP