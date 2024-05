To już pewne, plotki potwierdzone. Kapitan reprezentacji wraca do PlusLigi!

Ebadipour to siatkarz, którego polskim kibicom nie trzeba przedstawiać. Irańczyk przez pięć sezonów występował w Skrze Bełchatów, z którą osiągał sukcesy. Ma na koncie między innymi złoty i brązowy medal PlusLigi, a także dwa Superpuchary Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Zgodnie z planem! Polskie siatkarki pewnie wygrały w Lidze Narodów



W 2022 roku opuścił Polskę i przez jeden sezon grał w Allianz Milano. Następnie przeniósł się do rosyjskiej Ufy. Teraz postanowił natomiast skorzystać z oferty Exact Systems Hemarpol Częstochowa i wrócić nad Wisłę.



- Do przyjścia do Norwida Częstochowa przekonał mnie Dyrektor Łukasz Żygadło. Klub stara się zbudować silną i waleczną drużynę, a ja już nie mogę doczekać się startu nowego sezonu. Polska jest moim drugim domem, a PlusLiga to jakościowo bardzo dobra liga. Naszym kibicom chciałbym przekazać, żeby w nas wierzyli. Razem walczmy o nasze cele – powiedział Milad Ebadipour, cytowany przez oficjalny portal klubu.



Ebadipour ma obywatelstwo polskie. Otrzymał je w 2020 roku jako siatkarz Skry Bełchatów. Na niwie sportowej nadal reprezentuje jednak Iran. Jest kapitan kadry.