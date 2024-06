21 czerwca rusza XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich „Lubelskie 2024”

Do tej pory Lubelszczyzna trzykrotnie gościła uczestników olimpiady młodzieży, ale wyłącznie w sportach halowych – w 1999, 2005 i 2020 roku. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich odbędzie się w województwie lubelskim dopiero po raz pierwszy.

– Bardzo się cieszę, że to nasze województwo zostało wybrane na gospodarza letniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2024 roku. To jedno z najbardziej znanych i cenionych w Polsce sportowych przedsięwzięć, które wielu zawodniczkom i zawodnikom otwiera drzwi do startów na arenie międzynarodowej. Uznaliśmy, że skoro w czasie pandemii COVID-19 udało nam się organizować olimpiadę młodzieżową w sportach halowych, to zaproponujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki, by w 2024 roku w naszym województwie odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich. Samorząd Województwa Lubelskiego z dumą wspiera sport – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to największe krajowe zawody sportowe, które jednocześnie są mistrzostwami Polski w poszczególnych sportach. Startują w niej dzieci i młodzież w wieku 13-17 lat w kategorii kadet i junior młodszy. Po raz pierwszy w Polsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży odbyła się w 1995 roku, a od 2016 roku rozgrywana jest w trzech blokach – zimowym, halowym i letnim.

Najwięcej dyscyplin, bo aż siedem, gościć będzie Lublin, gdzie odbędzie się rywalizacja w kolarstwie BMX, lekkoatletyce, pływaniu synchronicznym, pływaniu, piłce wodnej, rugby i wspinaczce sportowej. Cztery dyscypliny ugości Zamość (łucznictwo, piłka ręczna plażowa mężczyzn, koszykówka 3x3 kobiet i tenis), trzy Kraśnik (piłka ręczna plażowa kobiet, koszykówka 3x3 mężczyzn i triathlon), a po jednej Tomaszów Lubelski (piłka nożna kobiet), Szczebrzeszyn (piłka nożna kobiet), Bełżyce (piłka nożna mężczyzn), Poniatowa (piłka nożna mężczyzn), Chełm (piłka siatkowa plażowa kobiet), Biała Podlaska (piłka siatkowa plażowa mężczyzn), Biłgoraj (podnoszenie ciężarów) i Powiat Kraśnicki (kolarstwo szosowe).

– Z wielką radością powitamy uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich w naszym mieście. Lublin jest miastem, które bardzo chętnie stawia na sport, a zwłaszcza na sport dzieci i młodzieży. Jestem też przekonana, że uczestnicy zmagań w siedmiu dyscyplinach sportu będą doskonale czuć się w Lublinie, które jest miastem przyjaznym dla młodych ludzi i bardzo pięknym. Mam nadzieję, że będą do nas wracać nie tylko przy okazji zawodów sportowych – mówi wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

– Warto zwrócić uwagę, że przyjedzie do nas młodzież, która za kilka lat będzie wybierać miejsce do studiowania, a przecież Lublin jest olbrzymim ośrodkiem akademickim. Dla sportowców – studentów mamy kilka specjalnych programów wsparcia, w tym miejski program Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego, program Mistrz Junior dla uczestników międzynarodowych imprez mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych, czy też program Mistrz dla sportowców na najwyższym poziomie. Nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli będą dobrze czuli się w naszym mieście, a to jest przecież pewne, to wielu z nich poważnie potraktuje możliwość wyboru wyższej uczelni w Lublinie – podkreśla dr Jakub Kosowski, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublina.

Część rozgrywek odbędzie się poza terenem województwa lubelskiego. Rywalizacja w golfie odbędzie się w Kalinowie (Lubuskie), hokeju na trawie w Gąsawie (Kujawsko-Pomorskie), jeździectwie wkkw w Strzegomiu (Dolnośląskie), kajakarstwie klasycznym w Poznaniu (Wielkopolskie), kajakarstwie slalomowym w Drzewicy (Łódzkie), kolarstwie torowym w Pruszkowie (Mazowieckie), skokach do wody w Łodzi (Łódzkie), strzelectwie sportowym w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorskie), wioślarstwie w Kruszwicy (Kujawsko-Pomorskie), a żeglarstwie w Dziwnowie (Zachodniopomorskie).

Organizatorem XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich jest Lubelska Unia Sportu. – To oczywiście bardzo duże wyzwanie organizacyjne, bo w sumie gościć będziemy prawie sześć tysięcy sportowców, trenerów, sędziów i delegatów. Ogromnie cieszę się, że termin olimpiady zbiega się z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, co jeszcze bardziej podnosi prestiż tego wydarzenia. Bardzo dziękuję za wsparcie, które otrzymujemy z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz lokalnych samorządów, gdzie odbędą się poszczególne zawody z miastem Lublin na czele – podkreśla Paweł Danielczuk, prezes Lubelskiej Unii Sportu.

XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich rozpocznie się 21 czerwca rozgrywkami w piłce ręcznej plażowej kobiet i mężczyzn w Kraśniku i Zamościu. Impreza zakończy się 29 sierpnia wraz z końcem zmagań w żeglarstwie w Dziwnowie.

