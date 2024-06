Były trener Polaków znów dał o sobie znać. "Nie byliśmy do tego przyzwyczajeni"

Raul Lozano w błyskawicznym tempie poprowadził reprezentację Ukrainy do pierwszego sukcesu. "Niebiesko-Żółci", grający bez kilku kluczowych siatkarzy, triumfowali w Złotej Lidze Europejskiej. Jewgienij Kisiliuk, MVP finałów, podkreślił, że droga do tego sukcesu była wyjątkowo trudna, gdyż nowy trener wprowadził metody szkoleniowe, do których zawodnicy nie byli przyzwyczajeni.