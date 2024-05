Zaskakująca zmiana w reprezentacji. Semeniuk nowym kapitanem

Do zaskakującej zmiany doszło w siatkarskiej reprezentacji Ukrainy. Nowym kapitanem "Niebiesko-Żółtych" został środkowy Projektu Warszawa, Jurij Semeniuk.

Dotychczasowym kapitanem ukraińskiej kadry był Ołeh Płotnycki, przyjmujący Sir Safety Susa Vim Perugia. 26-latek znalazł się jednak w gronie zawodników, którzy odmówili przyjazdu na pierwsze tegoroczne zgrupowanie drużyny narodowej. Płotnycki tłumaczył się chęcią wyleczenia kontuzji, które dokuczały mu w trakcie sezonu, ale ukraińskie media dotarły do sensacyjnych informacji, że za absencją siatkarza stały... względy finansowe. W trakcie pierwszego zgrupowania Płotnycki miał negocjować kontrakt z Al Arabi Ad-Dauha!

Raul Lozano, były selekcjoner reprezentacji Polski, pracujący od kwietnia 2024 roku z "Niebiesko-Żółtymi", stanowczo zareagował na decyzję Płotnyckiego i... podjął decyzję o zmianie kapitana. Asa Perugii zastąpił Jurij Semeniuk, środkowy Projektu Warszawa.

- Nie było głosowania wśród zawodników. To ja podjąłem decyzję, że nowym kapitanem będzie Semeniuk. Jurij jest jednym z naszych najbardziej doświadczonych siatkarzy, od wielu lat gra w drużynie narodowej, a od dwóch sezonów występuje w polskiej PlusLidze, czyli jednej z najsilniejszych lig świata. Ponadto Semeniuk jest osobą bardzo towarzyską i cieszy się autorytetem zarówno wśród swoich kolegów, jak i sztabu szkoleniowego. Uważam, że nie pomyliłem się, podejmując decyzję, że to on będzie kapitanem reprezentacji Ukrainy - powiedział Lozano w rozmowie z portalem sport.ua.

Ukraińscy siatkarze znakomicie rozpoczęli zmagania w Złotej Lidze Europejskiej. Podopieczni trenera Raula Lozano w dwóch pierwszych spotkaniach wywalczyli komplet punktów, wygrywając 3:1 z Rumunią i 3:0 z Azerbejdżanem.

Kolejne mecze "Niebiesko-Żółci" rozegrają w sobotę (25 maja) z Czechami i niedzielę (26 maja) z Luksemburgiem.