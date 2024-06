Polskie siatkarki awansowały do półfinału turnieju finałowego Ligi Narodów rozgrywanego w Bangkoku. W walce o finał zmierzą się z Włoszkami. Gdzie obejrzeć mecz? Kiedy grają Polki? O której godzinie rozpocznie się to spotkanie? Kto wygra? Transmisja meczu Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.