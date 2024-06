Selekcjoner reprezentacji Michał Probierz powiedział, że Taras Romanczuk z powodu kontuzji nie wystąpi we wtorkowym meczu z Francją w Dortmundzie, kończącym udział polskich piłkarzy na Euro 2024. "Pozostali zawodnicy są do naszej dyspozycji" - dodał.

Porażki z Holandią 1:2 oraz z Austrią 1:3 sprawiły, że biało-czerwoni - bez względu na wyniki ostatniej kolejki - zajmą czwarte miejsce w grupie D.

"Te 180 minut, które tutaj łącznie graliśmy, to - gdyby wyciąć 35 minut - bylibyśmy bardzo zadowoleni z tego turnieju. Ale mecz trwa 90 minut i musimy zastanowić się, co zrobić, żeby wytrzymać takie tempo przez całe spotkanie. Namawiam zawodników, żeby ryzykowali i żeby się nie obawiali. Jestem przekonany, że potrafią grać w piłkę, tworzą silny zespół i indywidualnie jeszcze nie sprzedali swojego potencjału" - podkreślił Probierz na konferencji prasowej w Dortmundzie, opóźnionej o prawie pół godziny.

Zapowiedział, że w spotkaniu z Francją kibice zobaczą odważny zespół.

"Jako trener nie zejdę z obranej drogi. Jutro z Francją chcemy grać ofensywnie. Zrobimy wszystko, żeby odpowiednio się zaprezentować i wygrać. Bo chcemy zwyciężyć. Nie wyjdziemy po to, żeby tylko zagrać, lecz właśnie z chęcią odniesienia zwycięstwa. Do tego będę też namawiał zawodników" - zapowiedział.

Jego podopieczni trenowali w poniedziałek w Hanowerze, jeszcze przed przyjazdem do Dortmundu. Zajęć nie dokończył Taras Romanczuk, defensywny pomocnik Jagiellonii Białystok.

"Taras nie będzie zdolny do gry we wtorek, zmaga się z urazem. Mamy nadzieję, że to go nie wykluczy z późniejszych meczów w Jagiellonii. Pozostali piłkarze są do dyspozycji" - potwierdził selekcjoner.

Przy okazji po raz kolejny podziękował kibicom za wsparcie.

"Jeżeli chcemy oglądać reprezentację, która gra odważnie i nie obawia się nikogo, to właśnie jest ta droga. Dla mnie bardzo ważne, żeby +wyciągnąć+ potencjał naszych piłkarzy. I żeby jeszcze bardziej uwierzyli w siebie. Bo ja w nich wierzę. To wielka przyjemność prowadzić tych zawodników. Mimo dwóch ostatnich porażek, identyfikuję się z nimi i wspieram całym sercem. Zachęcam do tego, żeby byli odważni" - zakończył Probierz.

Początek wtorkowego meczu o godz. 18.

BS, PAP