ATP na Majorce: Alejandro Tabilo - Sebastian Ofner. Relacja live i wynik na żywo

Tenis
ATP na Majorce: Alejandro Tabilo - Sebastian Ofner. Relacja live i wynik na żywo
fot. PAP

Chilijczyk Alejandro Tabilo i Austriak Sebastian Ofner zagrają w finale turnieju ATP 250 na trawiastych kortach na Majorce.

W półfinałach Tabilo pokonał doświadczonego Francuza Gaela Monfilsa 2:6, 6:2, 7:6 (7-3), a Ofner wygrał z Brytyjczykiem Paulem Jubbem 6:4, 7:5.

 

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Wyniki półfinałów:

 

Alejandro Tabilo (Chile, 4) - Gael Monfils (Francja, 6) 2:6, 6:2, 7:6 (7-3)
Sebastian Ofner (Austria) - Paul Jubb (Wielka Brytania) 6:4, 7:5

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Alejandro Tabilo - Sebastian Ofner na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport
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