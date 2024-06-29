ATP na Majorce: Alejandro Tabilo - Sebastian Ofner. Relacja live i wynik na żywo
Chilijczyk Alejandro Tabilo i Austriak Sebastian Ofner zagrają w finale turnieju ATP 250 na trawiastych kortach na Majorce.
W półfinałach Tabilo pokonał doświadczonego Francuza Gaela Monfilsa 2:6, 6:2, 7:6 (7-3), a Ofner wygrał z Brytyjczykiem Paulem Jubbem 6:4, 7:5.
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Wyniki półfinałów:
Alejandro Tabilo (Chile, 4) - Gael Monfils (Francja, 6) 2:6, 6:2, 7:6 (7-3)
Sebastian Ofner (Austria) - Paul Jubb (Wielka Brytania) 6:4, 7:5
Relacja live i wynik na żywo z meczu Alejandro Tabilo - Sebastian Ofner na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl
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