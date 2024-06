Historia zmagań na angielskich kortach sięga 1877 roku, co czyni Wimbledon najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem na świecie. Ducha dawnych czasów czuć tu na każdym kroku, a tradycje, zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku, podtrzymywane są do dziś. Jedną z nich jest choćby śnieżnobiały strój, wymagany - pod groźbą dyskwalifikacji! - zarówno od zawodników, jak i zawodniczek. Wimbledon to także wiele symboli pozasportowych, ze słynnymi truskawkami z bitą śmietaną na czele, których tradycje sięgają czasów króla Henryka VIII.

Zwycięstwo w Londynie to marzenie wszystkich tenisistów i tenisistek. Jego spełnienie to jednak niezwykle trudne zadanie. Nawierzchnia trawiasta różni się bowiem od pozostałych i nie wszyscy potrafią się do niej dostosować.



W kończącym się powoli tygodniu trwały wimbledońskie kwalifikacje. Katarzyna Kawa, która wystąpiła w nich jako jedyna Polka, odpadła w pierwszej rundzie. Nie zdołała tym samym awansować do turnieju głównego. Pomimo tego kibice nad Wisłą mają powody do radości - zobaczą bowiem aż czworo swoich reprezentantów. To Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz.

Wimbledon 2024: Rozlosowano drabinkę turniejową

W piątek odbyło się losowanie turniejowych drabinek. Poznaliśmy potencjalne drogi do finałów pań i panów, a także pary w pierwszej rundzie. Kilka zestawień zapowiada się szczególnie ciekawie.

Pary 1. rundy pań Wimbledonu 2024:

Pary 1. rundy panów Wimbledonu 2024:

Transmisje z Wimbledonu dostępne będą na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Najważniejsze mecze opatrzone będą także bogatym studiem.