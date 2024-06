Historia zmagań na angielskich kortach sięga 1877 roku, co czyni Wimbledon najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem na świecie. Ducha dawnych czasów czuć tu na każdym kroku, a tradycje, zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku, podtrzymywane są do dziś. Jedną z nich jest choćby śnieżnobiały strój, wymagany - pod groźbą dyskwalifikacji! - zarówno od zawodników, jak i zawodniczek. Wimbledon to także wiele symboli pozasportowych, ze słynnymi truskawkami z bitą śmietaną na czele, których tradycje sięgają czasów króla Henryka VIII.

Zwycięstwo w Londynie to marzenie wszystkich tenisistów i tenisistek. Jego spełnienie to jednak niezwykle trudne zadanie, o czym przekonała się chociażby Iga Świątek. Polka, choć od dwóch lat jest niemal bez przerwy liderką światowego rankingu WTA, ani razu nie triumfowała jeszcze na Wimbledonie. W tym roku spróbuje ponownie.

Wimbledon 2024: Oto pierwsza rywalka Igi Świątek

W piątek 28 czerwca odbyło się losowanie turniejowych drabinek. Zawodniczki i zawodnicy poznali potencjalną drogę do finału. Dowiedzieli się także, z kim przyjdzie im zmierzyć się w pierwszej rundzie.

Świątek zagra z Sofią Kenin. To amerykańska tenisistka, która sklasyfikowana jest na 48. miejscu w rankingu WTA. Najwyżej w karierze - w marcu 2020 roku - była na czwartej pozycji. W tym samym roku wygrała też wielkoszlemowy Australian Open, co pozostaje jej największym osiągnięciem w karierze.

Wimbledon 2024: Oto drabinka Igi Świątek

Iga Świątek poznała też swoją drabinkę turniejową. Po stronie Polki znalazła się między innymi Jelena Rybakina. Inna z głównych rywalek raszynianki - Aryna Sabalenka - trafiła do połówki Coco Gauff. Amerykanka, jako światowy numer dwa, może trafić na Świątek dopiero w finale.

Transmisje z Wimbledonu dostępne będą na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Najważniejsze mecze opatrzone będą także bogatym studiem.