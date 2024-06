Historia zmagań na angielskich kortach sięga 1877 roku, co czyni Wimbledon najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem na świecie. Ducha dawnych czasów czuć tu na każdym kroku, a tradycje, zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku, podtrzymywane są do dziś. Jedną z nich jest choćby śnieżnobiały strój, wymagany - pod groźbą dyskwalifikacji! - zarówno od zawodników, jak i zawodniczek. Wimbledon to także wiele symboli pozasportowych, ze słynnymi truskawkami z bitą śmietaną na czele, których tradycje sięgają czasów króla Henryka VIII.

Magia Wimbledonu przemawia do wyobraźni kibiców i sportowców. Wszyscy zawodnicy i wszystkie zawodniczki marzą o tym, aby triumfować na trawiastych kortach. Nie jest to jednak łatwa, bo ta nawierzchnia znacząco różni się od innych. Wie o tym doskonale Iga Świątek, która od lat próbuje zdobyć ten klejnot w koronie.

W tym roku znów będzie się o to starała. Oprócz liderki światowego rankingu będziemy ekscytować się występami także trojga innych Polaków. To Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. W kwalifikacjach wystąpiła też Katarzyna Kawa, ale odpadła już w pierwszej rundzie. Nie zobaczymy jej więc w turnieju głównym.

Zmagania rozpoczną się w poniedziałek 1 lipca i potrwają dwa tygodnie. Już w piątek 28 czerwca poznaliśmy natomiast drabinkę. To oznacza także, że wiemy, z kim reprezentanci Polski zagrają w pierwszej rundzie i na kogo mogą potencjalnie trafić w kolejnych meczach.

Rywale polskich tenisistów w 1. rundzie Wimbledonu:

Iga Świątek - Sofia Kenin

Magda Linette - Elina Switolina

Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia

Hubert Hurkacz - Radu Albot

Transmisje z Wimbledonu dostępne będą na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Najważniejsze mecze opatrzone będą także bogatym studiem.