Historia zmagań na angielskich kortach sięga 1877 roku, co czyni Wimbledon najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem na świecie. Ducha dawnych czasów czuć tu na każdym kroku, a tradycje, zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku, podtrzymywane są do dziś. Jedną z nich jest choćby śnieżnobiały strój, wymagany - pod groźbą dyskwalifikacji! - zarówno od zawodników, jak i zawodniczek. Wimbledon to także wiele symboli pozasportowych, ze słynnymi truskawkami z bitą śmietaną na czele, których tradycje sięgają czasów króla Henryka VIII.

ZOBACZ TAKŻE: Rusza Wimbledon, perła w koronie Wielkiego Szlema. "Dokładamy starań, by oprawa była godna rangi i prestiżu turnieju"



Zwycięstwo w Londynie to marzenie wszystkich tenisistów i tenisistek. Jego spełnienie to jednak niezwykle trudne zadanie. Nawierzchnia trawiasta różni się bowiem od pozostałych i nie wszyscy potrafią się do niej dostosować.



Na szczęście dla polskich kibiców akurat Hubert Hurkacz nie ma z tym problemu. Wprost przeciwnie - sam często powtarza, że lubi grać na trawie.

- Trawa to zdecydowanie moja ulubiona nawierzchnia. W Polsce, gdy zaczynałem grę, nie mieliśmy kortów trawiastych. Mamy może kilka prywatnych, ale nie porównałbym ich do Wimbledonu. Odkąd po raz pierwszy zagrałem w juniorskim Wimbledonie, zawsze nie mogłem się doczekać kolejnego razu. Zawsze chcę ponurkować na trawie, spróbować fajnych zagrań. Naprawdę podoba mi się ta atmosfera i to uczucie gry na trawie - powiedział wrocławianin w rozmowie z "The Guardian".

Wimbledon 2024: Oto pierwszy rywal Huberta Hurkacza

W piątek 28 czerwca odbyło się losowanie turniejowych drabinek. Zawodniczki i zawodnicy poznali potencjalną drogę do finału. Dowiedzieli się także, z kim przyjdzie im zmierzyć się w pierwszej rundzie.



Hurkacz zmierzy się z Radu Albotem. To tenisista z Mołdawii, który do turnieju głównego dostał się poprzez eliminacje. W trzeciej, decydującej rundzie kwalifikacyjnej pokonał Daniela Elahiego Galana z Kolumbii.

Albot plasuje się na 145. miejscu w rankingu ATP. Jego najwyższe miejsce w karierze to 39.

Wimbledon 2024: Tak wygląda drabinka Hurkacza

Dzięki losowaniu poznaliśmy drabinkę Huberta Hurkacza. Znalazł się w tej samej ćwiartce, co Novak Djoković. Do pojedynku Polaka ze słynnym Serbem może dojść na etapie ćwierćfinału. Poza tym po stronie wrocławianina jest także Alexander Zverev, z którym Hurkacz mierzył się niedawno w półfinale w Halle.

Transmisje z Wimbledonu dostępne będą na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Najważniejsze mecze opatrzone będą także bogatym studiem.