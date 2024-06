- Postaram się osiągnąć jak najlepszy wynik. Mogę wykorzystać doświadczenie z zeszłego roku. Rozegrałam wtedy trochę więcej meczów niż zazwyczaj. Cieszę się przede wszystkim, że z roku na rok, kiedy przyjeżdżam na korty trawiaste, mogę się szybciej dostosować, do tego co tutaj się dzieje. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wymagająca dla mnie nawierzchnia - powiedziała w rozmowie z Polsatem Sport Iga Świątek, która przygotowuje się do rozpoczęcia Wimbledonu.