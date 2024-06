Kibice tylko na to czekali. Organizatorzy Wimbledonu wreszcie ogłosili!

Wimbledon 2024 rozpocznie się 1 lipca. Kibice z niecierpliwością czekają na pierwsze mecze prestiżowego turnieju, tymczasem w sobotnie przedpołudnie organizatorzy zaprezentowali harmonogram gier na poniedziałek. Co czeka nas na początek? Sprawdź poniżej.

Uwaga całego tenisowego świata koncentruje się na Londynie. To właśnie w stolicy Anglii zostanie rozegrany już trzeci tegoroczny turniej wielkoszlemowy. Przypomnijmy, że za nami Australian Open i Roland Garros, a teraz czas na Wimbledon.

W ostatnich dniach odbywały się mecze kwalifikacyjne. Kiedy się zakończyły, poznaliśmy komplet uczestników i uczestniczek angielskiego turnieju. W rywalizacji pojedynczej będziemy trzymać kciuki za czworo Polaków: Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Huberta Hurkacza.

Żadnego z naszych reprezentantów nie zobaczymy jednak na korcie w poniedziałek, czyli pierwszego dnia turnieju. Ich nazwisk próżno szukać w opublikowanym właśnie przez organizatorów harmonogramie gier. To znaczy, że najprawdopodobniej rozpoczną oni zmagania we wtorek.

W poniedziałek czekać nas będą natomiast inne ciekawe spotkania. Warto wspomnieć chociażby o pierwszym pojedynku na korcie centralnym, w którym Carlos Alcaraz zagra z Markiem Lajalem. Poza tym Coco Gauff zmierzy się z rodaczką Caroline Dolehide. Już w poniedziałek do gry wejdą również Aryna Sabalenka (vs Emina Bektas) i Jannik Sinner (vs Yannick Hanfmann).

Transmisje z Wimbledonu dostępne będą na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Najważniejsze mecze opatrzone będą także bogatym studiem.

Plan gry na 1. dzień Wimbledonu - 01.07: