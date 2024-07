W czwartek Wisła Kraków zagra na wyjeździe z KF Llapi w rewanżowym meczu 1. rundy eliminacji Ligi Europy. Piłkarze Kazimierza Moskala do Kosowa pojechali z dwubramkową zaliczką z pierwszego spotkania. Czy "Biała Gwiazda" awansuje do kolejnej fazy? Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.