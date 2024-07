Były piłkarz Chelsea zagra w PKO BP Ekstraklasie! Kontrakt podpisany

21-letni zawodnik to wychowanek Tromso IL, z którego w 2020 roku przeniósł się do Chelsea FC. W londyńskim klubie występował w zespołach juniorskich i młodzieżowych. W międzyczasie był wypożyczony do norweskiego Rosenborga Trondheim oraz angielskiego Forest Green Rovers. Rok temu przeniósł się do hiszpańskiego Real Sociedad San Sebastian. Występował tam w drugiej drużynie i w trakcie minionego sezonu w 30 meczach strzelił pięć goli. Ma za sobą występy w młodzieżowej reprezentacji swojego kraju.

"Miałem w ostatnim czasie kilka opcji z klubów hiszpańskich. Rozmawiałem jednak z Kristofferem Velde, który powiedział mi sporo dobrych rzeczy o klubie. Wybrałem ofertę z Polski, bo Lech to duży klub, który co roku aspiruje do gry w Europie. Wiem, że będę miał tutaj możliwość zrobienia kolejnego kroku w mojej karierze" - powiedział Fiabema na oficjalnej stronie klubowej.

To drugi nowy piłkarz, który dołączył do "Kolejorza" w trakcie letniego okienka transferowego. We wtorek trzyletni kontrakt podpisał szwedzki obrońca Alex Douglas.

Przed inauguracją ekstraklasy lechici rozegrają jeszcze jeden mecz sparingowy – w sobotę w Poznaniu z czeskim FK Teplice. Sezon 2024/25 rozpoczną 21 lipca meczem u siebie z Górnikiem Zabrze.

BS, PAP