Górnik Zabrze z nowym transferem. Klub PKO BP Ekstraklasy z kolejnym ofensywnym wzmocnieniem w tym okienku

Jak przyznał dyrektor sportowy zabrzańskiego klubu Łukasz Milik, ma on zastąpić Lawrence'a Ennali.

"Od początku wiedzieliśmy, że w tym oknie najprawdopodobniej nas opuści, dlatego mieliśmy przygotowane kandydatury na jego pozycję. Negocjacje w sprawie transferu Taofeeka rozpoczęliśmy już w czerwcu. Mimo kilku lepszych ofert, wybrał Górnik, ponieważ wie, że to dobry klub do rozwoju. To bardzo dynamiczny skrzydłowy, dysponujący dobrym dryblingiem i grający na tym samym poziomie obiema nogami" - powiedział Milik, cytowany w środowym komunikacie Górnika.

Ismaheel to Nigeryjczyk, który jako nastolatek wyjechał do college'u do Londynu i szybko trafił do akademii Crystal Palace. Po zakończeniu nauki wrócił do ojczyzny, a w 2019 roku przeniósł się z HB Abuja do skandynawskiego Skeid Oslo.

"Jako 18-latek zadebiutował w seniorskiej piłce w Europie na drugim poziomie rozgrywkowym w Norwegii. W pierwszym sezonie wystąpił w 16 meczach, w których zanotował dwie asysty, a po spadku Skeid do trzeciej ligi uzbierał sześć bramek i dwie asysty. W 2021 roku wrócił do wyższej klasy rozgrywkowej, przechodząc do Fredrikstad FK. W 31 spotkaniach zdobył 13 goli i zanotował osiem asyst" - poinformował klub w komunikacie.

"Świetne występy na zapleczu norweskiej ekstraklasy zaowocowały zainteresowaniem FC Lorient z francuskiej Ligue 1, które wykupiło Ismaheela, a następnie wypożyczyło młodego skrzydłowego z powrotem do Skandynawii. W Valerendze rozegrał pół sezonu w norweskiej Eliteserien (bramka i asysta). W sierpniu 2022 roku Taofeek trafił na drugie, tym razem dwuletnie wypożyczenie do SK Beveren. W pierwszym roku na drugim poziomie rozgrywkowym w Belgii zdobył bramkę i zanotował siedem asyst. Ostatni sezon w wykonaniu Nigeryjczyka to sześć goli i trzy asysty w Challenger Pro League" -dodano.

Sezon 2023/24 zabrzańscy piłkarze zakończyli w ekstraklasie na szóstym miejscu z dorobkiem 53 punktów. W pierwszej kolejce najbliższego zagrają 21 lipca na wyjeździe z Lechem Poznań.

