Sensacja stała się faktem. Buksa znowu w ekstraklasie!

- Olek nie mógł narzekać na brak ofert, ale postanowił wybrać naszą propozycję i bardzo nas to cieszy. Wie, że Górnik to dobre miejsce dla młodych zawodników. Ma też świadomość, jak wielu z nich trafiło z Roosevelta do silnych, europejskich lig. Szybko wyjechał za granicę, a dla każdego piłkarza jest to spore wyzwanie, szczególnie tak młodego. Teraz wybrał drogę rozwoju. Chcemy ustabilizować jego karierę i pomóc mu w powrocie na właściwe tory, bo bez wątpienia drzemie w nim duży potencjał – komplementował zawodnika dyrektor sportowy Górnika Łukasz Milik.

ZOBACZ TAKŻE: Transfer piłkarskiego reprezentanta Polski na ostatniej prostej? Najnowsze informacje

Buksa jest szóstym graczem pozyskanym przez zabrzan latem.

Wcześniej Górnika wzmocnili słoweński napastnik Luka Zahovic (Pogoń Szczecin), bramkarz Filip Majchrowicz (Radomiak), hiszpańscy obrońcy Manu Sancheza (trzecioligowy CD Castellon, Hiszpania) i Josema (Ruch Chorzów) oraz czeski pomocnik Petrik Hellebrand (Dynamo Czeskie Budziejowice).

Po sezonie z Górnikiem pożegnali się napastnik Sebastian Musiolik, obrońcy Grek Kostas Triantafyllopoulos oraz Słowacy Michal Siplak i Boris Sekulic, podstawowy bramkarz Daniel Bielica, który przeniósł się do beniaminka holenderskiej ekstraklasy NAC Breda, a także hiszpański pomocnik Dani Pacheco. Sezon 2023/2024 drużyna prowadzona przez trenera Jana Urbana zakończyła w ekstraklasie na szóstym miejscu, z dorobkiem 53 punktów.

W inauguracyjnej kolejce ligi Górnik zagra 21 lipca na wyjeździe z Lechem Poznań.

W sobotę w pierwszym letnim sparingu Górnik podejmie pierwszoligową Odrę Opole.

PAP