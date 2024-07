Rasistowski skandal po Copa America. Gwiazdor opublikował przeprosiny

W trakcie fety po wygranym finale Fernandez zaintonował przyśpiewkę, która zawierała rasistowskie odniesienia w stosunku do reprezentantów Francji. Nagranie, na którym zarejestrowano tę sytuację, zostało umieszczone w mediach społecznościowych i błyskawicznie obiegło świat.

Spotkało się to z natychmiastową reakcją francuskiej federacji, która złożyła pozew przeciwko argentyńskiej kadrze. O sprawie zostały poinformowane również odpowiednie organy FIFA.

Do zachowania piłkarza Chelsea odniósł się inny zawodnik „The Blues” – Wesley Fofana.

"Piłka nożna w 2024 roku: rasizm szaleje" – skomentował na platformie X francuski obrońca.

Fernandez szybko zorientował się, jak poważna jest jego sytuacja i opublikował w swoich mediach społecznościowych przeprosiny.

"Pragnę serdecznie przeprosić za film umieszczony na moim Instagramie podczas świętowania z reprezentacją. Piosenka zawierała obraźliwe słowa, dla których nie ma żadnego usprawiedliwienia" – napisał pomocnik.

Reprezentant Argentyny podkreśla, że słowa zawarte w przyśpiewce to nie jego prawdziwe poglądy.

"Sprzeciwiam się dyskryminacji we wszystkich formach. Przeprasza, że wpadłem w euforie związaną ze świętowaniem. Ten moment i ten film nie odzwierciedlają moich przekonań i mojego charakteru. Jest mi naprawdę przykro" – przeprasza Fernandez.

Postępowanie dyscyplinarne w sprawie swojego zawodnika zapowiedziała już londyńska Chelsea, o czym można przeczytać w oświadczeniu zespołu.

"Chelsea uważa wszelkie formy dyskryminacji za całkowicie niedopuszczalne. Jesteśmy dumni, że pozostajemy zróżnicowanym i inkluzywnym klubem, w których ludzie ze wszystkich kultur, społeczności i tożsamości są mile widziani" – napisano w oświadczeniu.

Szybkie publiczne przeprosiny mogą poprawić sytuację Fernandeza.

"Przyjmujemy do wiadomości i doceniamy publiczne przeprosiny naszego zawodnika. Wykorzystamy to jako okazję do edukacji. Klub wszczął już wewnętrzną procedurę dyscyplinarną" – możemy przeczytać.

Nie wiadomo jak Argentyńczyka na obozie przedsezonowym przyjmą inni zawodnicy „The Blues”. Oprócz Fofany w drużynie grają jeszcze inni Francuzi, m.in. Christopher Nkunku i Alex Disasi.

MiK