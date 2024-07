Runjaic chce swojego ulubieńca. Reprezentant Polski trafi do Serie A?

Slisz rozegrał w Legii prowadzonej przez Kostę Runjaicia aż 71 spotkań. U żadnego innego trenera nie wystąpił w większej liczbie meczów. Dlatego Niemiec zna wszystkie walory defensywnego pomocnika. U Runjaicia Slisz przeszedł też rok temu delikatną ewolucję i zaczął być bardziej aktywny w ofensywnych działaniach drużyny.

Drogi obu panów rozeszły się w styczniu 2024 roku, kiedy Polak za nieco ponad 3 mln euro trafił do amerykańskiego klubu Atlanta FC. W trwającym wciąż sezonie MLS rozegrał już 17 meczów, a mogłoby być ich więcej gdyby nie uraz doznany w maju oraz powołanie na Euro 2024.

Michał Probierz widział 25-letniego pomocnika w kadrze na mistrzostwa Europy i poczekał nawet aż dojdzie do pełni zdrowia. Podczas niemieckiego turnieju Slisz zagrał jednak przeciętnie w dwóch meczach i ostatni z Francją spędził już na ławce.

Już podczas mistrzostw Slisza miało obserwować Udinese, a występ pomocnika na tyle przypadł do gustu włodarzom włoskiego klubu, że chcą go mieć u siebie na nowy sezon - informuje włoski specjalista od "mercato" Gianluca di Marzio. Kontrakt reprezentanta Polski z zespołem z Atlanty obowiązuje jednak do końca 2028 roku i wyciągnąć go z MLS może być bardzo trudno. Być może w grę wejdzie więc wypożyczenie, jak w przypadku Karola Świderskiego, który na tej zasadzie trafił na kilka miesięcy z Charlotte FC do Hellasu Werona.