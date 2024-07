Czy Mbappe zadebiutuje w Warszawie? "Będę gotowy"

Kylian Mbappe został zaprezentowany jako nowy piłkarz Realu Madryt. We wtorek Francuz po raz pierwszy wyszedł na Santiago Bernabeu w koszulce Królewskich. Kiedy rozegra w niej swój pierwszy mecz? Debiut Francuza może odbyć się na polskiej ziemi.

Dyskusja o przejściu byłego zawodnika PSG do Realu Madryt trwała od lat. Wielokrotnie wydawało się, że Mbappe lada moment będzie graczem "Królewskich". Za każdym razem paryski klub był jednak w stanie przekonać zawodnika do pozostania w ojczyźnie. Teraz Florentino Perez postawił jednak na swoim i w przyszłym sezonie Mbappe zagra w Madrycie.

ZOBACZ TAKŻE: Przed chwilą świętował mistrzostwo Europy. Teraz jest zawieszony

- Dzień dobry wszystkim. To niesamowite, że tutaj jestem. Marzyłem o tym od lat, a teraz to się dzieje naprawdę. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu – przywitał się Francuz z kibicami wypełniającymi Santiago Bernabeu.

26-letni piłkarz obecnie wraca do pełni sił po Euro 2024. W trakcie rozgrywanego w Niemczech turnieju Francuz doszedł do półfinału. Przez większość turnieju grał on w specjalnej masce, po tym, jak w pierwszym meczu turnieju z Austrią złamał nos. Oficjalny debiut Francuza w Realu przypadnie najprawdopodobniej na mecz o Superpuchar Europy, który zostanie rozegrany w Warszawie.

O występ w Warszawie Mbappe był zapytany podczas konferencji prasowej. Francuz nie pozostawił w tej kwestii wątpliwości.

- Na pewno zagram w Superpucharze Europy, choć to zależy oczywiście od trenera. Ja będę gotowy, to szansa na pierwsze trofeum i bardzo chcę zagrać w tym meczu - powiedział Mbappe.

Mecz, który będzie dla Mbappe szansą na zdobycie pierwszego pucharu w barwach "Królewskich", zostanie rozegrany 14 sierpnia. Na PGE Narodowym Real zmierzy się ze zwycięzcami Ligi Europy – Atalantą Bergamo.

Real do tej pory sięgał po Superpuchar Europy pięciokrotnie. Zdobycie tego trofeum w Warszawie oznaczałoby, że „Los Blancos” będą mieli ich najwięcej. Obecnie tyle samo zwycięstw co Real mają FC Barcelona i AC Milan.

MiK