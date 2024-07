Szaleństwo w Madrycie! Real zaprezentował Mbappe (ZDJĘCIA)

We wtorek na Santiago Bernabeu doszło do oficjalnej prezentacji nowej gwiazdy Realu Madryt. Kylian Mbappe przyciągnął na trybuny 80 tysięcy kibiców.

Saga z przejściem Mbappe do Realu Madryt trwała od kilku sezonów, ale ostatecznie od 1 lipca 2024 roku Francuz jest oficjalnie piłkarzem "Królewskich". We wtorek 16 lipca były piłkarz Paris Saint-Germain przeszedł badania lekarskie, a następnie został zaprezentowany na Santiago Bernabeu.

- To spełnienie marzeń. Teraz mam jeszcze jedno marzenie. Dorównać Waszym oczekiwaniom. Jestem gotów oddać życie za ten klub - powiedział Mbappe, po czym dodał "Hala Madrid".

Podczas ceremonii na trybunach zasiadło około 80 tysięcy osób. Francuzowi na murawie stadionu towarzyszyli m.in. prezes klubu Florentino Perez czy też były szkoleniowiec Realu i legenda reprezentacji Francji Zinedine Zidane.

Mbappe będzie w Realu grał z numerem "9", który w przeszłości mieli na plecach m.in. Ronaldo, Cristiano Ronaldo czy też Karim Benzema.

Francuz ostatnie 6 lat spędził w PSG, z którym notorycznie zdobywał mistrzostwo kraju. W najważniejszych klubowych rozgrywkach czyli w Lidze Mistrzów nie udało mu się jednak triumfować i właśnie to był jeden z głównych powodów przejścia do "Los Blancos". Do PSG Mbappe trafił z Monaco za kwotę 180 mln euro. Dla ekipy ze stolicy Francji zdobył 256 goli w 308 meczach.