Mistrz Europy zmienia klub. Kapitan Hiszpanów przechodzi do giganta

Hiszpański piłkarz Alvaro Morata przeszedł z Atletico Madryt do AC Milan. Włoski klub zapłacił klauzulę odstępnego wynoszącą 13 mln euro. 31-letni napastnik podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku.

Morata strzelił 36 goli w 80 występach w reprezentacji Hiszpanii. W niedzielę zdobył mistrzostwo Europy. Jego drużyna w finale rozegranym w Berlinie pokonała Anglię 2:1. Napastnik wystąpił w każdym z siedmiu meczów Euro 2024 i strzelił gola Chorwacji (3:0) w pierwszej kolejce fazy grupowej.

W środę rano Hiszpan przeszedł testy medyczne w Mediolanie. "Rossoneri" znaleźli zastępstwo za Oliviera Giroud. Doświadczony francuski napastnik, który przez ostatnie trzy sezony grał na San Siro, odszedł do Los Angeles FC.

Morata jest wychowankiem Realu Madryt, jednak nie wywalczył sobie miejsca w kadrze "Królewskich". W wieku 21 lat odszedł do Juventusu Turyn. Po dwóch latach wrócił do Madrytu, ale w 2017 roku został sprzedany do Chelsea Londyn. Po trzech latach podpisał kontrakt z Atletico Madryt.

Wywalczył osiem trofeów z Realem Madryt, w tym dwa Ligi Mistrzów. W barwach Juventusu dwukrotnie triumfował w Serie A. Jako zawodnik Chelsea sięgnął po Puchar Anglii i tytuł w Lidze Europy.

