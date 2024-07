Wymowne słowa o Zielińskim. "Osiągnąłby więcej, gdyby był bardziej bezczelny"

Piotr Zieliński ma już za sobą debiut w barwach Interu Mediolan. Pomocnik reprezentacji Polski po wielu latach gry w SSC Napoli postanowił zasilić szeregi mistrzów Włoch. Wymownie na jego temat wypowiedział się były znany piłkarz Andrea Carnevale. To właśnie on odkrył talent 30-latka ściągając go przed laty do Udinese.