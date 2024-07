Sensacyjne doniesienia w sprawie Szczęsnego. To byłby hitowy transfer!

Wojciech Szczęsny w nowym sezonie nie będzie już bramkarzem Juventusu - to już prawie pewne. Wciąż jednak nie wiadomo, kto będzie kolejnym pracodawcą 34-letniego bramkarza. Włoskie i angielskie media łączą Polaka z przenosinami do Chelsea, która szuka drugiego klasowego zawodnika na tę pozycję. Taki transfer byłby niewątpliwie sporym hitem.

Szczęsny od 2017 roku był golkiperem Juventusu, z którym zdobył trzy mistrzostwa i Puchary Włoch oraz dwa Superpuchary Włoch. Przez wiele lat był fundamentalną postacią "Starej Damy", ale jak to w życiu bywa - nadszedł kres.

Polak jakiś czas temu zadeklarował, że musi szukać nowego miejsca do gry. Od tamtej pory nie brakuje medialnych doniesień dotyczących jego przenosin. Dotychczas wymieniano m.in. kluby z Arabii Saudyjskiej, Włoch i Anglii. W przypadku tego ostatniego kierunku brakowało jednak konkretów. Aż do teraz.

Zarówno włoskie, jak i angielskie media donoszą bowiem o możliwym transferze Szczęsnego do Chelsea. Nowy szkoleniowiec "The Blues", Enzo Maresca pragnie znaleźć nowoczesnego bramkarza, który dobrze gra nogami i umie wyprowadzić piłkę z własnego pola karnego. Przeszkodą może być wiek Polaka, który w tym roku skończył 34 lata, a to może kłócić się z polityką klubu ze stolicy Anglii, wolącego stawiać na młodszych. Ponadto sam zainteresowany musiałby zaakceptować rolę zmiennika dla Roberta Sancheza.

Dla Szczęsnego byłby to powrót do Premier League po niespełna dziesięciu latach przerwy. W latach 2009-2015 był bramkarzem lokalnego rywala "The Blues" - Arsenalu, z którym zdobył dwa Puchary Anglii oraz Tarczę Wspólnoty.