Milik rozchwytywany przez znane kluby! Trwa walka o Polaka

Wiele wskazuje na to, że Arkadiusz Milik podąży śladem Wojciecha Szczęsnego i również opuści szeregi Juventusu przed rozpoczynającym się niebawem nowym sezonem. Napastnik reprezentacji Polski nie powinien jednak narzekać na brak ofert. Chętni do jego pozyskania są włodarze klubów z Włoch oraz Anglii.

30-letni piłkarz wciąż ma ważny kontrakt z Juventusem, ale nowy trener ekipy ze stolicy Piemontu - Thiago Motta nie widzi wychowanka Rozwoju Katowice w swoich planach budowy drużyny. A to sprawia, że Polak najprawdopodobniej zostanie sprzedany. Turyńczycy liczą na zarobek w okolicach 6-7 milionów euro. To niewiele za doświadczonego, ale wciąż stosunkowo młodego zawodnika.

Pytanie, gdzie miałby trafić Milik. Niedawno informowaliśmy, że Polak jest łączony z transferem do innego włoskiego giganta - AS Roma. Jego pozostanie na Półwyspie Apenińskim jest wielce możliwe, ponieważ chętni do kupna napastnika Biało-Czerwonych są również Bologna, Genoa oraz Parma.

Dziennikarze z Italii donoszą jednak, że Milikiem są zainteresowani również w Anglii. Wymienia się takie kluby jak Everton, Brentford oraz West Ham. W przypadku zespołów Premier League Polak jest jednak opcją tylko awaryjną.

Co ciekawe, jest jeszcze jeden kierunek, który zdaniem włoskich żurnalistów mógłby obrać były piłkarz m.in. Ajaksu, SSC Napoli oraz Olympique Marsylia. Mowa o Sevilli, w której Milik miałby stanowić zastępstwo za Youssefa En-Nesyriego, którym z kolei zainteresowani są AS Roma i Fenerbahce.

Milik trafił do Juventusu w 2022 roku. Ma ważny kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Rozegrał 75 meczów, strzelając 17 goli i notując dwie asysty.