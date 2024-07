Milik zmieni klub? Wielka firma zainteresowana Polakiem

Możliwe, że jeszcze tego lata Arkadiusz Milik zmieni klub. Kontrakt polskiego napastnika z Juventusem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, jednak Thiago Motta – nowy trener "Starej Damy" - nie widzi go w swoich planach. Milik nie narzeka jednak na brak zainteresowania ze strony innych klubów. Portal "IlRomanista.it" poinformował, że sprowadzeniem Polaka byłby zainteresowany jeden z największych włoskich klubów.

30-letni Milik wraca właśnie do zdrowia po kontuzji, która wyeliminowała go z gry na Euro 2024. Polak nie wie jeszcze, jakiego klubu barwy będzie reprezentował po powrocie do gry. Pod koniec ubiegłego sezonu ze stanowiska trenera Juventusu został zwolniony Massimiliano Allegri, a jego następcą ogłoszono Thiago Mottę. Były reprezentant Włoch w hierarchii napastników nad Polakiem stawia Serba Dusana Vlahovicia i Turka Kenana Yildiza.

Portal "Ilromanista.it" podał, że sprowadzeniem do swojej drużyny Milika jest zainteresowana AS Roma. Wiadomo już, że klub ze stolicy Włoch opuści Romelu Lukaku. Mówi się również o odejściu innego napastnika – Tammy’ego Abrahama. Anglika chętnie w biało-czarnej koszulce zobaczyliby działacze Juventusu. Milik miałby być w takiej sytuacji częścią wymiany między klubami.

"Ilromanista.it" nie szczędził ciepłych słów pod adresem polskiego piłkarza.

"Kilka drużyn w Serie A poszukuje napastnika, który potrafiłby przejąć kontrolę nad ofensywą. Milik to zawodnik, który potrafi to zrobić” - można przeczytać na stronie.

Milik cieszy się bardzo dobrą opinią wśród włoskich klubów. Polak rozegrał w Serie A 152 mecze, w których strzelił 49 goli. W przeszłości był już raz łączony z drużyną ze stolicy, cztery lata temu media podawały, że Roma widziała w nim następcę odchodzącego z klubu Edina Dżeko.

MiK