Poznaliśmy chorążych reprezentacji Polski na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu

"Na igrzyska jedzie osiemdziesięciu paru sportowców, a tylko dwoje zostaje chorążymi, więc to jest ogromne wyróżnienie. Myślę, że zostałam doceniona nie tylko za osiągnięcia sportowe, ale i działania na rzecz sportu paralimpijskiego. Jestem ogromnie dumna, że zostałam wybrana, dodatkowo jeszcze z Maćkiem Lepiato, wielokrotnym złotym medalistą igrzysk, mistrzostw świata, więc tym bardziej jest mi miło" - powiedziała Kornobis dwukrotna wicemistrzyni paralimpijska w pchnięciu kulą (klasa F34), z Rio de Janeiro i Tokio.





"To dla mnie ogromna nobilitacja oraz podkreślenie, że to, co robię, jest wartościowe, dostrzegane i doceniane. Jest wspaniałe uczucie, zwłaszcza że chorążych trochę się traktuje jak kapitanów reprezentacji. To też wspaniała pamiątka dla samego zawodnika. Do dziś mam kilka fajnych zdjęć z ceremonii otwarcia igrzysk w Tokio. Te momenty zostają ze sportowcami na całe życie" - powiedział dwukrotny złoty medalista (Londyn, Rio) oraz brązowy (Tokio) medalista igrzysk paralimpijskich w skoku wzwyż.

Lepiato w sportowym dorobku ma pięć tytułów mistrza świata i jest rekordzistą globu w klasie T44 legitymując się rekordem 2,19 m.

Rywalizacja o medale odbędzie się w dniach 28 sierpnia - 8 września.

9 sierpnia paralimpijczy złożą ślubowanie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

