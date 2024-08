Kaczmarek jest jedną z faworytek biegu na 400 metrów i udowadnia to podczas kolejnych występów w stolicy Francji. Najpierw pewnie awansowała do półfinału, a w środę nie miała problemów z uzyskaniem kwalifikacji do walki o medale.



Mistrzyni Europy pobiegła 49,45 i wygrała trzecią serię półfinałową. Teraz przed nią najważniejszy występ.

Kiedy Natalia Kaczmarek biegnie w finale IO? O której godzinie?

Kiedy Natalia Kaczmarek biegnie w finale IO? To pytanie najbardziej interesuje fanów. Finał biegu na 400 metrów jest zaplanowany na piątek 9 sierpnia. Powinien rozpocząć się ok. 20:00.