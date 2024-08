We wtorek Jagiellonia Białystok zagra rewanżowy mecz z FK Bodo/Glimt w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski muszą odrobić stratę z pierwszego meczu, w którym przegrali 0:1. Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - FK Bodo/Glimt we wtorek 13 sierpnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.