Co dalej z Wojciechem Szczęsnym? Przykre informacje

Doświadczony golkiper spędził w Turynie wiele udanych lat, okraszonych zdobyciem mistrzostw Włoch. To już jednak przeszłość. Juventus nie chce dalej współpracować z Polakiem. Pierwotnie miało dojść do jego sprzedaży, ale na horyzoncie brakowało ciekawych ofert. A ponieważ były golkiper Arsenalu i AS Roma posiada jeden z wyższych kontraktów w zespole, włodarze "Starej Damy" wolą rozwiązać z nim umowę zamiast pozwolić mu siedzieć na ławce lub na trybunach.

Szczęsny nie trenuje już nawet z drużyną. Najpierw był wysłany na urlop, a teraz opracowano dla niego indywidualny plan zajęć. Niebawem rusza sezon ligowy w czołowych ligach europejskich i do tego czasu Polaka w Turynie ma już nie być. Jako wolny zawodnik będzie miał wolną rękę na szukanie nowego pracodawcy.

Sęk w tym, że Szczęsnemu ciężko będzie znaleźć klub o podobnej renomie do Juventusu. To raczej niemożliwe, ponieważ wszystkie tego typu zespoły mają już obsadzone pozycje bramkarzy. Polak musiałby obniżyć swoje sportowe, ale i finansowe oczekiwania, zasilając kogoś z mocnej ligi, ale z niższej półki. Chyba, że zaakceptowałby rolę drugiego bramkarza, o czym jakiś czas temu informowały brytyjskie media. Wówczas jego angaż mogłyby rozważyć takie kluby jak Manchester City lub Chelsea.

Szczęsny mógłby też skusić się na lukratywny kontrakt poza Europą i przenieść się do jednego z klubów Arabii Saudyjskiej. Prawdopodobnie sam zainteresowany będzie chciał jednak kontynuować swoją karierę w Europie.

34-latek był zawodnikiem Juventusu od 2017 roku. Rozegrał dla niego 251 meczów. Zdobył trzy mistrzostwa, trzy puchary i dwa superpuchary Włoch.