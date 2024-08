Neymar napisał do pięknej olimpijki. "Nie mogę o tym opowiedzieć"

Luana Alonso, 20-letnia paragwajska pływaczka, trafiła niedawno na czołówki mediów po tym, jak została poproszona o opuszczenie wioski olimpijskiej z powodu "nieodpowiedniego zachowania". I choć sama (była już) sportsmenka zapewnia, że nikt jej z Paryża nie wyrzucał, zadbała o to, by znów było o niej głośno.

Alonso podczas wywiadu dla programu radiowego "Aire de Todos" zdradziła, że... otrzymała prywatną wiadomość od słynnego brazylijskiego piłkarza, Neymara. Gwiazdor futbolu miał się z nią kontaktować dłuższy czas temu, gdy był jeszcze zawodnikiem francuskiego PSG, a Paragwajka była nastolatką.

- Wysłał mi prywatną wiadomość na Instagramie, ale nie mogę nic więcej o tym opowiedzieć - powiedziała tajemniczo Luana Alonso.

Była już pływaczka, poproszona przez dziennikarzy o więcej szczegółów, odparła, że nie chce zdradzać treści wiadomości. Dodała jednak, że choć jest fanką Neymara... w ogóle mu nie odpisała, ponieważ to, co napisał Brazylijczyk, utknęło w instagramowych Prośbach i sportsmenka zobaczyła wpis dopiero po długim czasie.

20-latka z całą pewnością nie może zaliczyć igrzysk olimpijskich w Paryżu do udanych. Paragwajka zajęła w swoim starcie na 100 metrów stylem motylkowym 6. miejsce i nie awansowała do półfinału zmagań, przegrywając o zaledwie 0,24 sekundy. O Alonso było głośno na długo przed igrzyskami, ale nie ze względu na wyniki sportowe, a... wyjątkową urodę. "New York Times" umieścił ją nawet w wąskim gronie "Najseksowniejszych olimpijek".

Neymar, który odszedł z PSG do saudyjskiego Al-Hilal w sierpniu 2023 roku, leczy obecnie kontuzję.