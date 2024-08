Koszmarny wypadek na trasie Tour de Pologne. Kolarz złamał kręgosłup

Do poważnego wypadku doszło na trasie trzeciego etapu Tour de Pologne. Zawodnik zespołu Cofidis Nicolas Debeaumarche wypadł z drogi na zjeździe i uderzył w betonowy przepust wodny. Kolarz został przewieziony do szpitala. Do zdarzenia doszło 54 kilometry przed metą etapu w Dusznikach-Zdroju.