Uczczono pamięć Michała Dąbrowskiego. "Pokazał nam, co to znaczy prawdziwa walka w życiu"

Dąbrowski wywalczył w Paryżu dwa medale w kategorii B - srebrny w szabli oraz brązowy w szpadzie. W półfinale szabli pokonał 15:13 Adriana Castro. W finale minimalnie przegrał z najlepszym trzy lata wcześniej w Tokio Chińczykiem Yanke Fengiem 14:15. Dwa dni później takim samym wynikiem, tylko w drugą stronę, pokonał Chińczyka Jie Zhanga w meczu o brąz w szpadzie.

38-latek otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia oraz za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu paralimpijskiego.

Niestety, Dąbrowski zmarł 13 listopada 2024 roku. Niespełna miesiąc później uczczono jego pamięć podczas corocznej gali Guttmannów.

Paraszermierz zajął w plebiscycie wysokie czwarte miejsce.

- Pokazał nam co to znaczy prawdziwa walka w życiu i stawianie życiu czoła prawdziwym trudnościom. Pokazał nam, jak człowiek powinien zachować się w życiu do samego końca - przyznał prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Łukasz Szeliga.

Statuetkę za czwarte miejsce w plebiscycie Guttmanny 2024 w imieniu Michała Dąbrowskiego odebrała jego małżonka, Barbara Dąbrowska.

