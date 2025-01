Z mężem u boku i złotem na szyi. Codzienność Aleksandry Mirosław to motywacja dla wszystkich

Choć uprawia niszową dyscyplinę sportową, to jednak dziś zna ją cała Polska. Aleksandra Mirosław zdobyła jedyne złoto olimpijskie dla Polski na igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu. Jest rekordzistką świata i absolutną dominatorką we wspinaczce sportowej na czas. Jak wygląda jej codzienne życie?

Jeszcze kilka lat temu pracowała w sklepie



Wygląda na niepozorną i skromną. Taka właśnie jest Aleksandra Mirosław, która na pierwszym miejscu stawia ciężką pracę. Gdy obierze sobie cel, to uparcie do niego dąży. To wszystko z mężem u boku, który jest jej wsparciem w karierze. Tak właśnie doszła, a raczej wspięła się po złoto olimpijskie w Paryżu. Ola Mirosław może być motywacją dla wszystkich. Udowadnia, że można pokonywać kolejne bariery.



Kilka lat temu pracowała w sklepie i łączyła to z treningami wspinaczki sportowej. W 2018 roku była nauczycielką wychowania fizycznego. Nie przeszkodziło jej to w wypracowaniu wielkiej formy i zdobyciu tytułu mistrzyni świata we wspinaczce sportowej na czas. Z czasem jej kariera nabrała rozpędu i mogła skupić się już tylko na treningach. Poskutkowało to jeszcze większymi sukcesami i złotem olimpijskim.



Trenuje pod czujnym okiem męża. Zdobyła upragnione złoto olimpijskie



Na co dzień Aleksandra Mirosław trenuje pod okiem swojego męża Mateusza. To on jest pierwszym trenerem polskiej mistrzyni olimpijskiej z Paryża. Razem tworzą wyjątkowy duet. Rozumieją się doskonale i przynoszą wiele radości polskim kibicom. Mało kto jednak wie, że nasza narodowa bohaterka jest wojskową.



Jak to możliwe? Specjalistka od wspinaczki należy do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, czyli elitarnej jednostki, gdzie jest strzelcem. Kto wie, czy po zakończeniu kariery sportowej nie będzie kontynuowała swojej przygody w wojsku.



Już w 2021 roku była blisko strefy medalowej igrzysk olimpijskich. Prowadziła po wspinaczce na czas, która była jedną z trzech konkurencji we wspinaczce sportowej. Niestety ostatecznie została sklasyfikowana na czwartym miejscu, o włos od medalu.



W 2024 roku w Paryżu wspinaczka sportowa na czas była już osobną dyscypliną olimpijską. Aleksandra Mirosław pokazała klasę. Sięgnęła po złoto, bijąc po drodze rekord świata. Potwierdziła, że jest najlepsza z najlepszych i na zawsze zapisała się w historii sportu.



Najlepsza w Polsce w 2024 roku



Zwieńczeniem kapitalnego roku w wykonaniu Aleksandry Mirosław był Bal Mistrzów Sportu, który odbył się 4 stycznia w Warszawie. Wielkie sukcesy polskiej mistrzyni docenili kibice. Dzięki temu wygrała 90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego, zostając najlepszym polskim sportowcem w 2024 roku.

Dla niej i męża sukces był podwójny. Wszystko dlatego, że Mateusz Mirosław otrzymał statuetkę dla najlepszego trenera sportowego w 2024 roku na tej samej gali. To wielki sukces polskiego małżeństwa, które nie porzuciło marzeń o wejściu na sam szczyt.

