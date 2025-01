Aleksandra Mirosław po zdobyciu nagrody dla Sportowca Roku. "Nie osiągnęłam tego sama"

Aleksandra Mirosław - polska mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej zwyciężyła w 90. edycji Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" i Telewizji Polsat na Sportowca Roku. Nie osiągnęłam tego sama - powiedziała 30-letnia zawodniczka po otrzymaniu nagrody.

Sportowcem Roku 2024 została Aleksandra Mirosław, przedstawicielka bardzo widowiskowej, ale nie cieszącej się jeszcze globalną popularnością (jak piłka nożna czy tenis ziemny) dyscypliny, jaką jest wspinaczka sportowa na czas. 30-latka z Lublina miała jednak nad innymi sportowcami tę przewagę, że... była naszą jedyną złotą medalistką igrzysk olimpijskich w Paryżu - i właśnie to (razem z regularnością, z jaką wygrywa kolejne zawody) - docenili głosujący.

- W pierwszej kolejności chciałabym zwrócić się do kibiców, którzy oddawali głosy, bo dzięki nim mam możliwość być tutaj i otrzymać tę nagrodę. Bal Mistrzów Sportu to dla mnie nie tylko celebracja, ale również piękne zwieńczenie rozdziału dotyczącego igrzysk olimpijskich. Projekt Paryż był najbardziej złożonym i wymagającym przedsięwzięciem w mojej karierze - wyjaśniła 30-letnia zawodniczka.

Drugie miejsce w plebiscycie zajęła Natalia Bukowiecka, która nie tylko pobiła rekord Ireny Szewińskiej na 400 metrów z 1976 roku, ale i sięgnęła po upragniony medal igrzysk olimpijskich, zdobywając w Paryżu brąz. Trzecia pozycja przypadła Wilfredo Leonowi, wicemistrzowi IO w Paryżu, który był najlepiej punktującym (103 oczka) i najlepiej zagrywającym (15 asów) zawodnikiem igrzysk, a w rankingu najlepszych atakujących uplasował się na drugim miejscu.

- Nie osiągnęłam tego sama. Żaden sportowiec, nawet w dyscyplinach indywidualnych, nie zdobywa sukcesów w pojedynkę. Za mną stał fantastyczny zespół składający się z ekspertów w swoich dziedzinach. To nie był tylko trener, który dzisiaj również odebrał statuetkę Trenera Roku, ale także wspaniały menadżer, psycholog, dietetyk i wielu innych ludzi, których spotkałam na swojej drodze i którzy przyczynili się do zdobycia przeze mnie złotego medalu na igrzyskach olimpijskich - powiedziała Mirosław.

Podczas tegorocznego Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" i Polsatu, Mateusz Mirosław, partner życiowy i trener Aleksandry Mirosław, został uhonorowany tytułem Trenera Roku 2024. To wyróżnienie jest dowodem na jego ogromny wkład w sukcesy swojej żony.

- Z tego miejsca chciałabym szczególnie podziękować mojemu trenerowi, prywatnie mężowi, który jest przy mnie już od 10 lat. W momentach, gdy było najtrudniej, to on był moim motorem napędowym. Każdego dnia go podziwiam, jest genialnym trenerem i jeszcze lepszym człowiekiem - zakończyła mistrzyni olimpijska.