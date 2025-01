Marian Kmita: Sukcesy kobiet w polskim sporcie to coś bardzo budującego

Rok 2024 był wyjątkowy dla polskiego sportu, zwłaszcza dla kobiet, które odniosły wiele spektakularnych sukcesów na arenie międzynarodowej. Iga Świątek, Klaudia Zwolińska, Ewa Pajor, czy Aleksandra Mirosław - to tylko niektóre nazwiska, które w tym roku przebijały się na pierwsze strony gazet. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu polskie sportsmenki zdobyły wiele medali, które nie tylko przyniosły dumę narodową, ale także zwróciły uwagę na rosnącą rolę kobiet w sporcie.

- Sukcesy kobiet w polskim sporcie to coś bardzo budującego. Myślę, że polskie sportsmenki wyprzedziły prace ustawodawcze nad nowelizacją ustawy, a parytet został już osiągnięty. Wśród nominowanych, jeśli dobrze policzyłem, jest 25 pozycji, z czego 14 to kobiety lub drużyny kobiece. To najlepszy komentarz do tego roku. Myślę, że ta zmiana jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, wyprzedza to, co sugeruje MKOl. Te prace, sugestie i regulacje, które są wprowadzane, trochę deformują demokratyczny styl zarządzania instytucjami międzynarodowymi i związkami sportowymi w Polsce. To się dokonuje. Trzeba się temu z życzliwością przyglądać, a nie budować specjalne koryto dla tej rzeki - zapowiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

ZOBACZ TAKŻE: Polak numerem jeden na świecie

Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca Polski to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w polskim sporcie. Od lat przyciąga uwagę kibiców i ekspertów, którzy z niecierpliwością czekają na ogłoszenie wyników. W historii plebiscytu nie brakuje zaskakujących wyborów, które na stałe zapisały się w pamięci fanów. Pierwsza edycja plebiscytu odbyła się w 1926 roku, a jego zwycięzcą został Wacław Kuchar. Rekordzistką w liczbie zwycięstw jest Justyna Kowalczyk, która triumfowała pięć razy z rzędu (2009–2013), natomiast najwięcej miejsc na podium mają Stanisława Walasiewicz i Irena Szewińska – po osiem.

- Ten plebiscyt charakteryzował się nieoczywistymi wyborami. Jak w 1974 roku wszyscy byli przekonani, że to musi być Kazimierz Deyna, Robert Gadocha albo Grzegorz Lato, to wtedy wygrała Irena Szewińska. Można mnożyć przykłady, w których nie wygrywał ten, którego powszechnie uznawano za faworyta - powiedział Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat - Marian Kmita.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku były wyjątkowe dla polskich sportowców, zwłaszcza dla kobiet, które zdobyły większość medali dla naszego kraju. Klaudia Zwolińska zdobyła srebrny medal w kajakarstwie górskim, a Daria Pikulik wywalczyła srebro w kolarstwie torowym. Iga Świątek, nasza tenisowa gwiazda, sięgnęła po brązowy krążek w singlu, stając się pierwszą Polką w historii z olimpijskim medalem w tenisie. Aleksandra Mirosław została mistrzynią olimpijską we wspinaczce sportowej, ustanawiając nowy rekord świata, a Aleksandra Kałucka dołożyła do tego brąz w tej samej dyscyplinie. Drużyna szermierek również dołożyła coś od siebie, stając na drugim stopniu podium. Wśród mężczyzn na szczególne wyróżnienie zasługują siatkarze, którzy sięgnęli po srebrny krążek, co było ich pierwszym olimpijskim podium od 48 lat.

- Rok olimpijski odciska swoje piętno na pierwszej dziesiątce plebiscytu. Igrzyska w Paryżu przywróciły blask i zainteresowanie opinii publicznej. Stopień zaangażowania mediów przez te prawie trzy tygodnie był niespotykany. Należy się spodziewać, że grono laureatów to będą medaliści i medalistki olimpijskie. Powinniśmy docenić to, co nasi sportowcy przywieźli z Paryża i myślę, że każde następne igrzyska będą polem gigantycznej bitwy o sukcesy z dosłownie całym światem - zakończył Marian Kmita.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ŁO, Polsat Sport