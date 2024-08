Lukas Kampa wrócił do drużyny Trefla Gdańsk po sezonie reprezentacyjnymi i rozpoczął przygotowania z zespołem do kolejnej edycji rozgrywek ligowych. W rozmowie z klubowymi mediami gdańskiego klubu odniósł się do swojej decyzji o zakończeniu występów w kadrze Niemiec. - Czuję, że to dobra decyzja, że nadszedł dobry moment, żeby się pożegnać - powiedział.