"Tak jak wszystkie takie rzeczy w życiu, wszystko co dobre musi mieć swój koniec, a ja podjąłem decyzję o odejściu z gry, która tak wiele dała mi i mojej rodzinie" - przekazał Van Berkel, wieloletni reprezentant Kanady i dwukrotny olimpijczyk.

Następnie pochodzący z Edmonton siatkarz wymienił długą listę rzeczy, za które jest wdzięczny siatkówce. Wśród nich znalazły się między innymi wspaniałe przyjaźnie, nauczenie, by nigdy się nie poddawać oraz pokazanie jak wygląda ciężka praca i determinacja.

"Dziękuję za to, że byłaś moją ucieczką i moim bezpiecznym miejscem. Dziękuję za nauczenie mnie czego potrzeba, by być dobrym członkiem zespołu zarówno na boisku, jak i poza nim. Dziękuję za możliwość podróżowania po świecie i zobaczenia miejsc oraz kultur, o których nigdy bym nie pomyślał, że będę ich częścią" - napisał.

Były już reprezentant Kanady obszernie podziękował również Bogu, kolegom z drużyn, w których grał, swoim trenerom, swojej żonie Holly, rodzinie oraz całej siatkarskiej społeczności i wszystkim, którzy mieli wpływ na jego siatkarskie życie.

"To była najbardziej szalona podróż mojego życia i wydaje się nierealne, że dobiega końca. Piszę te słowa wracając z Europy do Kanady i czuję się tak, jakby za tydzień lub dwa miał lecieć w drugim kierunku. Jednak po raz pierwszy od długiego czasu, nie wiem kiedy wrócę do Europy. Oczywiście to napawa mnie smutkiem, ale cieszy mnie to, ponieważ oznacza, że warto było wieść całe to siatkarskie życie" - podkreślił.

Van Berkel przez wiele lat był filarem reprezentacji Kanady. Zdobył z nią m.in. brązowy medal Ligi Światowej 2017 oraz trzy krążki Mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (srebro 2023, brąz 2017 i 2019). Dwa razy grał na Igrzyskach Olimpijskich - w 2021 roku w Tokio oraz w niedawno zakończonym turnieju olimpijskim w Paryżu.

W Japonii dotarł z drużyną narodową swojego kraju do ćwierćfinału. We Francji jego zespół odpadł w fazie grupowej po porażkach 1:3 ze Słowenią, 0:3 z Francją oraz 2:3 z Serbią. Van Berkel we wszystkich wymienionych spotkaniach był zawodnikiem pierwszej szóstki kanadyjskiej drużyny.

Na scenie klubowej mierzący 208 centymetrów 32-letni środkowy bloku grał w aż ośmiu różnych europejskich krajach - w Szwecji (Linkoeping VC), Czechach (Pribram), Szwajcarii (Volley Amriswil), we Włoszech (Spoleto), w Niemczech (United Volleys Rhein-Main, Powervolleys Dueren, VfB Friedrichshafen), Turcji (Galatasaray Stambuł), Francji (Tourcoing Lille Metropole) oraz, w ostatnim sezonie, w Portugalii (Sporting Lizbona). Tytuły mistrzowskie zdobył w lidze szwedzkiej i szwajcarskiej, a krajowe puchary w Szwecji, Szwajcarii, Niemczech (z Friedrichshafen) i Portugalii.

Grzegorz Wojnarowski