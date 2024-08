Wielki powrót Krychowiaka? Polak może pomóc byłemu klubowi w odbiciu się od dna

Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski, od 1 lipca pozostaje wolnym agentem. W ostatnich dniach jednak pojawiła się informacja o tym, że pomocnikiem interesuje się Girondins Bordeaux, które przed obecnym sezonem zostało zdegradowane do czwartego poziomu rozgrywkowego we Francji. Polak występował w barwach "Żyrondystów" we wczesnych latach swojej kariery.