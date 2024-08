Włoch podzieli los Szczęsnego. Ucieszy się... Lewandowski!

Okienko transferowe w Europie zbliża się do końca, a najlepsze kluby kontynentu wciąż poszukują wzmocnień. Wśród drużyn, które pilnie szukają nowych zawodników, jest m.in. FC Barcelona. W ostatnich dniach okienka transferowego do "Dumy Katalonii" może dołączyć mistrz Europy z 2021 roku.

Jak do tej pory największym wzmocnieniem Barcelony w ostatnich tygodniach było sprowadzenie do klubu jego wychowanka Daniego Olmo. Pomocnik nie został jednak do tej pory zarejestrowany w rozgrywkach La Liga i nie miał okazji do oficjalnego debiutu. Drużynę "Blaugrany" w ostatnich tygodniach opuścił jej najlepszy zawodnik w poprzednich rozgrywkach Ilkay Gundogan, który powrócił do Manchesteru City.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarz Chelsea zdobył hat-tricka i został... wygwizdany

Według doniesień Fabrizio Romano, w Katalonii może się niedługo pojawić Federio Chiesa. Jak przekonuje włoski dziennikarz - o chęci dołączenia do Barcelony klub został poinformował przez agenta mistrza Europy z 2021 roku.

Chiesa był w ostatnim czasie zawodnikiem Juventusu, w którego barwach rozegrał 153 spotkania i strzelił 34 bramki. W nadchodzących rozgrywkach reprezentanta Włoch w drużynie "Starej Damy" nie widzi jej nowy szkoleniowiec Thiago Motta. Z tego powodu Chiesa najprawdopodobniej opuści klub. Wcześniej podobny los spotkał m.in. Wojciecha Szczęsnego.

Jeśli skrzydłowy i działacze z Katalonii dojdą do porozumienia, będzie to świetna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. Ten dostałby bowiem do pomocy kolejnego jakościowego zawodnika.

Barcelona zanotowała dobry start nowego sezonu. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali dwa pierwsze mecze w La Liga. Świetnie w tych spotkaniach spisywał się Robert Lewandowski, który zdobył w bieżących rozgrywkach już trzy bramki.

MiK