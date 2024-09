Polscy medaliści uhonorowani! Zostali odznaczeni w Pałacu Prezydenckim

- Przeżyliśmy wielkie chwile, Mazurek Dąbrowskiego był grany w Paryżu, przeżyliśmy mnóstwo wzruszeń i emocji. To wszystko zawdzięczamy państwu. Dziękuję za to z całego serca i za to są przede wszystkim te medale, a także za piękne reprezentowanie Rzeczpospolitej - powiedział Duda.

ZOBACZ TAKŻE: 23 razy na podium, czyli 16. miejsce w tabeli medalowej reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

- Dziękuję, że tyle serca i siły włożyliście, by odnieść sukcesy - dodał.

Kaczmarek w stolicy Francji wywalczyła brązowy medal w biegu na 400 m, a Kurek był kapitanem drużyny siatkarzy, która sięgnęła po srebro.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski został także uhonorowany trener Kaczmarek - Marek Rożej.

Z kolei mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej na czas Aleksandra Mirosław, jej trener i mąż Mateusz Mirosław, siatkarz Paweł Zatorski oraz szkoleniowiec wioślarzy Aleksander Wojciechowski otrzymali z rąk prezydenta Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczeni przez prezydenta zostali też inni polscy medaliści, m.in. pięściarka Julia Szeremeta, członkowie wioślarskiej czwórki podwójnej czy szpadzistki.

W zakończonej 11 sierpnia imprezie biało-czerwoni wywalczyli 10 medali: jeden złoty, cztery srebrne i pięć brązowych.

